В Ставрополе задержали азербайджанца за подготовку терактов в России

Мужчина намеревался устроить взрывы в зданиях силовых ведомств, а также на транспортных узлах. Ранее мужчина служил в специальных подразделениях вооруженных сил Азербайджана и, по версии следствия, планировал применить полученные навыки в организации терактов. Он приобрел прекурсоры и поражающие элементы, чтобы сделать взрывные устройства, и спрятал их в специальном тайнике.