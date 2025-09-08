Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ставрополе задержали азербайджанца за подготовку терактов в России

В Ставрополе задержали гражданина Азербайджана, который планировал теракты на территории России по указанию украинских спецслужб, сообщили в центре общественных связей ФСБ России. Он готовил теракты в Ессентуках и самом Ставрополе.

Мужчина намеревался устроить взрывы в зданиях силовых ведомств, а также на транспортных узлах. Ранее мужчина служил в специальных подразделениях вооруженных сил Азербайджана и, по версии следствия, планировал применить полученные навыки в организации терактов. Он приобрел прекурсоры и поражающие элементы, чтобы сделать взрывные устройства, и спрятал их в специальном тайнике.

В ходе обысков у задержанного изъяли компоненты для СВУ, средства связи и электронные носители с доказательствами противоправной деятельности. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК (приготовление к террористическому акту). По данным ФСБ, задержанный действовал по прямому указанию руководителей украинской террористической организации.