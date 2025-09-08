В Ставрополе задержали азербайджанца за подготовку терактов в России

Мужчина намеревался устроить взрывы в зданиях силовых ведомств, а также на транспортных узлах. Ранее мужчина служил в специальных подразделениях вооруженных сил Азербайджана и, по версии следствия, планировал применить полученные навыки в организации терактов. Он приобрел прекурсоры и поражающие элементы, чтобы сделать взрывные устройства, и спрятал их в специальном тайнике.
В ходе обысков у задержанного изъяли компоненты для СВУ, средства связи и электронные носители с доказательствами противоправной деятельности. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК (приготовление к террористическому акту). По данным ФСБ, задержанный действовал по прямому указанию руководителей украинской террористической организации.