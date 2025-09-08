Пенсионерка накормила семью бывшего мужа ребрышками с поганками: чем обернулся для нее «смертельный» ужин

Судебное разбирательство продолжалось в течение одиннадцати недель и завершилось единогласным вердиктом присяжных. Паттерсон признали виновной в умышленном убийстве Дона и Гейл Паттерсон — родителей ее бывшего супруга Саймона Паттерсона, а также тети Саймона Хизер Уилкинсон. Одновременно ее осудили за покушение на убийство супруга Хизер, Яна Уилкинсона, который чудом выжил после трагического инцидента.