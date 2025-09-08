Пенсионерка накормила семью бывшего мужа ребрышками с поганками: чем обернулся для нее «смертельный» ужин

Верховный суд австралийского штата Виктория вынес суровый приговор 50-летней Эрин Паттерсон, признанной виновной в умышленном отравлении трех членов семьи своего бывшего мужа. Судья Кристофер Бил назначил подсудимой пожизненное заключение с возможностью условно-досрочного освобождения только через 33 года за совершение особо тяжких преступлений. Об этом пишет The Guardian.
Судебное разбирательство продолжалось в течение одиннадцати недель и завершилось единогласным вердиктом присяжных. Паттерсон признали виновной в умышленном убийстве Дона и Гейл Паттерсон — родителей ее бывшего супруга Саймона Паттерсона, а также тети Саймона Хизер Уилкинсон. Одновременно ее осудили за покушение на убийство супруга Хизер, Яна Уилкинсона, который чудом выжил после трагического инцидента.
Согласно материалам дела, в июле 2023 года обвиняемая пригласила пострадавших на ужин, в ходе которого угостила их говяжьими ребрышками с добавлением смертельно опасной бледной поганки.
Как представители обвинения, так и защита признали, что Паттерсон заслуживает пожизненного лишения свободы. Осужденная настаивает на версии о трагической случайности произошедшего и не признает вину. Пенсионерка может подать апелляцию на приговор до 6 октября.
Прежде в Индии 45-летний мужчина убил свою тещу, подсыпав в ее специи мышьяк, и планировал нанять убийцу, чтобы устранить семью своей бывшей жены.