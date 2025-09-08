Новосибирский военный не вернулся из отпуска и получил 3 года тюрьмы

Ему назначили 3 года лишения свободы в колонии-поселении.
Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему за уклонение от исполнения служебных обязанностей, о чм сообщает пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда.
В январе 2025 года мужчина не вышел на службу после отпуска. Он решил отдохнуть от военной службы без уважительных причин.
В конце месяца военнослужащего обнаружили и доставили в военную комендатуру. Суд признал его виновным в уклонении от прохождения военной службы.
