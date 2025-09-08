Второй сбежавший из СИЗО в Екатеринбурге террорист оказался вооружен

Сбежавший из екатеринбургского СИЗО-1 преступник Иван Корюков* может быть вооружен кухонным ножом. Об этом в понедельник, 8 сентября, сообщили представители ГУ ФСИН по Свердловской области.
— Возможно, одет в белую кепку с надписью, черную куртку-плащевку до колена, на груди надпись бело-красного цвета вдоль молнии, светлую толстовку, темно-синие штаны, на кармане логотип в виде ромба, черные кроссовки с логотипом Nike. При себе может иметь кухонный нож, — цитирует сообщение правоохранителей Ura.ru.
Утром 8 сентября появились сообщения о задержании одного из беглецов — правоохранителям удалось поймать Александра Черепанова*.
Двое террористов, пытавшихся поджечь военкомат, сбежали из СИЗО-1 в Екатеринбурге 1 сентября. Позднее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что беглецы состояли в запрещенной в России террористической организации и сотрудничали с украинскими спецслужбами. Они находились в заключении с мая 2023 года.
Изолятор знаменит своими тяжелыми условиями и жесткими порядками. В 90-х из него был совершен один из самых громких и кровавых побегов в истории постсоветской России. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этих инцидентов.
*Внесены в перечень террористов и экстремистов.