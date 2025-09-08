Второй сбежавший из СИЗО в Екатеринбурге террорист оказался вооружен

Двое террористов, пытавшихся поджечь военкомат, сбежали из СИЗО-1 в Екатеринбурге 1 сентября. Позднее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что беглецы состояли в запрещенной в России террористической организации и сотрудничали с украинскими спецслужбами. Они находились в заключении с мая 2023 года.