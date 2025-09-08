В Уфе осудят мужчину, скрывавшегося более 20 лет после смертельного избиения

В Уфе осудят 46-летнего жителя Ингушетии, обвиняемого в гибели прохожего и подделке документов. Как рассказали в прокуратуре Башкирии, в январе 2002 года мужчина во время конфликта в подъезде дома на улице Сагита Агиша избил до смерти случайного прохожего и сбежал.
Чтобы избежать наказания, мужчина изготовил поддельный паспорт и водительское удостоверение, изменив личные данные. Несмотря на это, в марте 2025 года его задержали сотрудники ГАИ во время остановки автомобиля Land Rover Range Rover Sport.
— Уголовное дело направлено в Советский районный суд Уфы для рассмотрения по существу. Обвиняемый свою вину не признает, — добавили в ведомстве.
