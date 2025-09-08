Азербайджанца задержали в Ставропольском крае по подозрению в подготовке теракта

Сотрудники ФСБ России в Ставропольском крае задержали гражданина Азербайджана, который подозревается в подготовке теракта. Об этом в понедельник, 8 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным следователей, мужчина самостоятельно вступил в запрещенную в России украинскую террористическую организацию. После он продолжительное время проводил разведку в Ессентуках и Ставрополе для совершения диверсий.
— По заданию главарей террористической организации он провел детальную разведку ряда объектов предполагаемых для совершения диверсионно-террористических актов, в частности административных зданий силовых ведомств и транспортной инфраструктуры в городе Ессентуки и Ставрополе, — цитирует сообщение ТАСС.
Ранее трое несовершеннолетних в возрасте 15, 16 и 17 лет собирались установить бомбу на проходной предприятия в Ижевске. Отмечается, что подростки могли быть завербованы спецслужбами Украины.