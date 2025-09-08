В Бобруйске водитель погрузчика украл 600 л топлива

Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД Бобруйского горисполкома выявлен факт хищения более 600 л дизельного топлива.
Установлено, что 50-летний бобруйчанин, работая водителем погрузчика на одном из предприятий города, в течение месяца систематически похищал топливо. Мужчина вносил заведомо ложные сведения об использовании горючего в отчетную документацию.
Затем он продавал топливо по низкой стоимости знакомым. Сумма ущерба предприятию составила более Br1,5 тыс.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело.