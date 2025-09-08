Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Ставрополье задержали гражданина Азербайджана за подготовку терактов в РФ

Мужчина хотел совершить теракты в зданиях силовых структур в Ессентуках и Ставрополе.

Источник: Комсомольская правда

Работники ФСБ провели на Ставрополье задержание гражданина Азербайджана за подготовку терактов по указу террористической группы из Украины. Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ Российской Федерации.

«В Ставропольском крае задержан гражданин Азербайджана, инициативно вступивший в состав запрещенной на территории РФ украинской террористической организации, который по заданию ее главарей провел детальную разведку ряда объектов предполагаемых для совершения диверсионно-террористических актов», — указывается в заявлении.

В ФСБ уточнили, что мужчина осматривал объекты транспортной инфраструктуры и здания силовых структур в Ессентуках и Ставрополе для потенциального совершения преступления.

Ранее сообщалось, что на Кубани полицейские и сотрудники ФСБ предотвратили теракт на местных железнодорожных путях. За подготовку отвечал 15-летний подросток, которого завербовали украинские спецслужбы.