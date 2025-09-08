Стало известно о новых потерпевших в теракте, в котором погиб генерал Кириллов

В ходе расследования дела о теракте, повлекшем смерть начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, следствие признало потерпевшими более десятка человек. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на документы, оказавшиеся в распоряжении агентства.
Согласно разъяснениям следователя, в качестве потерпевших признаны и допрошены 11 граждан, указано в материалах уголовного дела.
Напомним, утром 17 декабря 2024 года года на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. Как выяснилось, самодельное взрывное устройство было замаскировано в самокате, оставленном у подъезда жилого дома.
Результатом взрыва стали несколько жертв. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, а также его помощник.
Следователи инициировали уголовное дело по нескольким статьям — террористический акт, убийство и нелегальный оборот взрывчатых веществ. Уже на следующий день после террористического акта задержали исполнителя.
По признанию задержанного, он был завербован сотрудниками украинских спецслужб. За осуществление подрыва ему обещали вознаграждение в размере ста тысяч долларов, а также возможность выезда в страны Европейского союза.
