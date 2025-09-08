Ричмонд
СК признал 11 человек потерпевшими по делу об убийстве генерала Игоря Кириллова

Потерпевшие в результате теракта дали показания по уголовному делу.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет признал потерпевшими 11 человек по делу о теракте, в результате которого погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации следствия, 11 граждан были признаны потерпевшими и дали показания в рамках расследования. Трагедия произошла утром 17 декабря 2024 года в Москве на Рязанском проспекте. Взрывное устройство, спрятанное в самокате у подъезда жилого дома, сработало, унеся жизни Игоря Кириллова и его помощника. Уголовное дело возбуждено по статьям, связанным с терактом, убийством и незаконным оборотом взрывчатых веществ.

На следующий день после трагедии правоохранительные органы задержали подозреваемого. Он признался, что его завербовали украинские спецслужбы, пообещав 100 тысяч долларов и возможность уехать в Европу за выполнение задания. По данным следствия, для преступника арендовали комнату в хостеле и пособники передавали ему деньги от куратора.

