СК признал 11 человек потерпевшими по делу об убийстве генерала Игоря Кириллова

На следующий день после трагедии правоохранительные органы задержали подозреваемого. Он признался, что его завербовали украинские спецслужбы, пообещав 100 тысяч долларов и возможность уехать в Европу за выполнение задания. По данным следствия, для преступника арендовали комнату в хостеле и пособники передавали ему деньги от куратора.