Два человека пострадали во время пожара в жилом доме в Ангарске

В Ангарске при пожаре в многоэтажке пострадали два человека.

Источник: РИА "Новости"

ИРКУТСК, 8 сен — РИА Новости. Два человека пострадали во время пожара в квартире на первом этаже многоэтажного дома в Ангарске, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.

В Ангарске на первом этаже многоэтажного дома произошел пожар.

«Горение на 33 квадратах на первом этаже многоэтажки ликвидировали 15 огнеборцев и 5 единиц техники МЧС России. Звеньями газодымозащитной службы спасены 5 жильцов. По предварительным данным, пострадало 2 человека», — говорится в сообщении.

Информация о причинах возгорания и последствиях уточняется.