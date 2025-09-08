Два человека пострадали во время пожара в жилом доме в Ангарске

ИРКУТСК, 8 сен — РИА Новости. Два человека пострадали во время пожара в квартире на первом этаже многоэтажного дома в Ангарске, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.
В Ангарске на первом этаже многоэтажного дома произошел пожар.
«Горение на 33 квадратах на первом этаже многоэтажки ликвидировали 15 огнеборцев и 5 единиц техники МЧС России. Звеньями газодымозащитной службы спасены 5 жильцов. По предварительным данным, пострадало 2 человека», — говорится в сообщении.
Информация о причинах возгорания и последствиях уточняется.