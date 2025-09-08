Задержан гражданин Азербайджана, готовивший теракты в России по заданию Украины. Видео

Кроме того, сообщается, что задержанный приобрел компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств и разместил их в тайнике для последующего использования. При обыске у мужчины были обнаружены средства связи, комплектующие для взрывных устройств и другие доказательства его противоправной деятельности. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).