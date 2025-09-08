Ричмонд
Задержан гражданин Азербайджана, готовивший теракты в России по заданию Украины. Видео

Сотрудники ФСБ России задержали в Ставропольском крае гражданина Азербайджана, подозреваемого в подготовке терактов по заданию запрещенной украинской террористической организации. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

ФСБ задержала азербайджанца, готовившего теракт в Ставрополье.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена очередная попытка совершения серии диверсионно-террористических актов со стороны украинского режима на территории нашей страны», — сказано в сообщении. Отмечается, что иностранец провел детальную разведку административных зданий и объектов транспортной инфраструктуры в Ессентуках и Ставрополе.

Кроме того, сообщается, что задержанный приобрел компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств и разместил их в тайнике для последующего использования. При обыске у мужчины были обнаружены средства связи, комплектующие для взрывных устройств и другие доказательства его противоправной деятельности. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).