Иностранный спецназовец собирал бомбы для подрыва важных объектов в России ради Украины

Ранее сообщалось, что суд в Краснодаре арестовал 15-летнего подростка по подозрению в совершении теракт на объектах железнодорожной инфраструктуры. По данным следствия, молодой человек, получив указание от представителя украинских спецслужб через Telegram в августе 2025 года, изготовил зажигательную смесь и совершил поджоги оборудования на участке Северо-Кавказской железной дороги вблизи главного вокзала Краснодара.