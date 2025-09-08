Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иностранный спецназовец собирал бомбы для подрыва важных объектов в России ради Украины

В Ставропольском крае силовики задержали ветерана иностранного спецназа, который по указке украинской стороны собирал сведения о российских объектах для дальнейшего совершения на них терактов. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Источник: Life.ru

«В Ставропольском крае задержан гражданин Азербайджана, инициативно вступивший в состав запрещенной на территории РФ украинской террористической организации, который по заданию её главарей провёл детальную разведку ряда объектов предполагаемых для совершения диверсионно-террористических актов, в частности административных зданий силовых ведомств и транспортной инфраструктуры в городе Ессентуки и Ставрополе», — говорится в тексте.

Подозреваемый успел приобрести элементы для создания самодельной бомбы, которые хранил в специальном тайнике. Мужчина когда-то служил в спецподразделениях вооружённых сил Азербайджана и имел знания о конструкции и приведении в действие взрывных устройств. Возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 205 УК РФ «Приготовление к террористическому акту».

Ранее сообщалось, что суд в Краснодаре арестовал 15-летнего подростка по подозрению в совершении теракт на объектах железнодорожной инфраструктуры. По данным следствия, молодой человек, получив указание от представителя украинских спецслужб через Telegram в августе 2025 года, изготовил зажигательную смесь и совершил поджоги оборудования на участке Северо-Кавказской железной дороги вблизи главного вокзала Краснодара.