СМИ: Два дорогих ресторана опечатали в центре Москвы из-за нарушений СанПиНа

По информации сайта, в ходе внеплановой проверки в ресторане выявили «грубые нарушения санитарных норм, создающие угрозу жизни и здоровью потребителей». В акте отмечалось отсутствие условий для обработки яиц, нехватка моечных ванн и бактерицидного оборудования, а заготовки хранились ненадлежащим образом.