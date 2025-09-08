Онлайн-саммит БРИКС пройдет в закрытом формате

«Речи будут закрыты для прессы, совместного заявления по окончании встречи не будет», — пишет Bloomberg. Саммит состоится в формате видеоконференции и начнется в 15:00 по московскому времени. Он продлится всего несколько часов. Инициатором проведения внеочередного онлайн-саммита выступила Бразилия. Президент страны Луис Инасиу Лула да Силва предложил обсудить ключевые вызовы, стоящие перед объединением, в том числе угрозы многополярности и последствия торговой политики США, включая тарифные меры и санкции.