В Красноярском крае школьницу заподозрили в дропперстве

В июне 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается уголовная ответственность для дропперов — до 3 лет лишения свободы для лиц, предоставляющих свои банковские реквизиты за вознаграждение, и до 6 лет для организаторов такой деятельности. Закон вступил в силу в начале июля. О первом уголовном деле, возбужденном в Москве, сообщалось 24 июля. На счет москвички мошенники перевели свыше одного миллиона рублей. На этом женщина заработала 5 тысяч рублей.