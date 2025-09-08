Ричмонд
Сибирячка, ответив на звонок, лишилась 1,2 миллиона. Что стало решающим в разговоре с мошенниками

В Иркутской области мошенники за три дня обманули жителей на 5,4 миллиона.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Всего за три дня в Приангарье произошла целая серия хитрых мошенничеств: десять человек перевели преступникам более 5,4 миллиона рублей. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, схемы обмана были продуманы до мелочей.

Например, жительнице Шелехова позвонил человек, представившийся сотрудником силовых структур. Он убедительно сообщил, что на ее счет готовится нападение мошенников, и срочно нужно спасать деньги.

— Чтобы вызвать полное доверие, он называл ее по имени-отчеству и просил сохранять разговор в строжайшей тайне, как того требует «секретная операция». В итоге пенсионерка, желая защитить свои накопления, сама перевела жуликам более 1,2 миллиона рублей, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Не менее изощренным способом обманули и 55-летнюю продавца из Усолья-Сибирского. Сначала ей позвонили якобы из маркетплейса и попросили забрать посылку, выманив код из СМС.

А затем на телефон посыпались звонки один за другим: представители «Госуслуг», «Росфинмониторинга» и даже «спецслужб» в красках описывали, что киберпреступники вот-вот опустошат ее счета. В итоге женщина, испугавшись за свои средства, перевела на «безопасный счет» мошенников огромную сумму — 1,5 миллиона рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что киберполицейские из Иркутска спасли женщину от потери 300 тысяч рублей.