Где в Ташкенте чаще всего происходят ДТП: МВД опубликовало тревожную статистику

Больше всего ДТП произошло в Юнусабадском районе — 561 случай. Совсем немного отстают Чиланзарский (555 происшествий) и Яшнабадский районы (554 ДТП). Именно на эти три района приходится наибольшее количество аварий на дорогах города.
Рейтинг остальных районов:
- Мирзо-Улугбекский — 475 ДТП.
- Шайхантахурский — 363.
- Алмазарский — 337.
- Учтепинский — 316.
- Сергелийский — 288.
- Мирабадский — 269.
- Бектемирский — 217.
- Яккасарайский — 210.
- Янгихаётский — 205.
Было бы особенно интересно, если бы правоохранительные органы обнародовали и статистику по самым аварийным перекрёсткам и участкам города, где чаще всего происходят ДТП. Такие данные помогли бы горожанам быть внимательнее в опасных точках, а городским службам — сосредоточиться на улучшении инфраструктуры именно там, где это особенно необходимо.