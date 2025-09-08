Ричмонд
Где в Ташкенте чаще всего происходят ДТП: МВД опубликовало тревожную статистику

Vaib.uz (Узбекистан. 8 сентября). Министерство внутренних дел опубликовало свежую статистику по дорожно-транспортным происшествиям в Ташкенте за восемь месяцев текущего года. Цифры впечатляют: в столице зарегистрировано 4350 аварий.

Источник: Vaib.Uz

Больше всего ДТП произошло в Юнусабадском районе — 561 случай. Совсем немного отстают Чиланзарский (555 происшествий) и Яшнабадский районы (554 ДТП). Именно на эти три района приходится наибольшее количество аварий на дорогах города.

Рейтинг остальных районов:

  • Мирзо-Улугбекский — 475 ДТП.
  • Шайхантахурский — 363.
  • Алмазарский — 337.
  • Учтепинский — 316.
  • Сергелийский — 288.
  • Мирабадский — 269.
  • Бектемирский — 217.
  • Яккасарайский — 210.
  • Янгихаётский — 205.

Было бы особенно интересно, если бы правоохранительные органы обнародовали и статистику по самым аварийным перекрёсткам и участкам города, где чаще всего происходят ДТП. Такие данные помогли бы горожанам быть внимательнее в опасных точках, а городским службам — сосредоточиться на улучшении инфраструктуры именно там, где это особенно необходимо.