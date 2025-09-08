Где в Ташкенте чаще всего происходят ДТП: МВД опубликовало тревожную статистику

Было бы особенно интересно, если бы правоохранительные органы обнародовали и статистику по самым аварийным перекрёсткам и участкам города, где чаще всего происходят ДТП. Такие данные помогли бы горожанам быть внимательнее в опасных точках, а городским службам — сосредоточиться на улучшении инфраструктуры именно там, где это особенно необходимо.