ФСБ задержала в Ставрополье гражданина Азербайджана, готовившего теракты по заданию Украины

В Ставропольском крае ФСБ пресекла террористическую деятельность гражданина Азербайджана, примкнувшего к запрещенной украинской организации.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Ставропольском крае гражданина Азербайджана по подозрению в подготовке террористических актов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По данным ЦОС, задержанный по собственной инициативе присоединился к запрещенной в России украинской террористической организации. По заданию кураторов он изучал потенциальные цели для диверсий и терактов. В частности, злоумышленник собирал информацию об административных зданиях силовых ведомств и объектах транспортной инфраструктуры в городах Ессентуки и Ставрополь.

Он также приобрел компоненты и поражающие элементы для самодельных взрывных устройств, которые спрятал в тайнике. Используя опыт службы в спецподразделениях вооруженных сил Азербайджана, фигурант намеревался собрать из них несколько бомб для терактов.

У него изъяли компоненты для взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации. На этих носителях нашли доказательства его преступной деятельности в интересах Украины.