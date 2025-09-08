ФСБ задержала в Ставрополье гражданина Азербайджана, готовившего теракты по заданию Украины

По данным ЦОС, задержанный по собственной инициативе присоединился к запрещенной в России украинской террористической организации. По заданию кураторов он изучал потенциальные цели для диверсий и терактов. В частности, злоумышленник собирал информацию об административных зданиях силовых ведомств и объектах транспортной инфраструктуры в городах Ессентуки и Ставрополь.