В Уфе подросток госпитализирован с отравлением психотропными веществами

Также за выходные зафиксированы два ДТП с участием несовершеннолетних. По словам Рахматуллина, в Уфе 17-летний подросток, управлявший мотоциклом без водительского удостоверения, столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии он получил множественные переломы конечностей и был госпитализирован в РДКБ в состоянии средней тяжести.