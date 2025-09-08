В Уфе подросток госпитализирован с отравлением психотропными веществами

В Уфе 15-летний подросток был доставлен в реанимацию Республиканской детской клинической больницы с тяжелым отравлением психотропными препаратами. Об этом сообщил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.
— После стабилизации состояния пациента перевели в профильное медучреждение для дальнейшего лечения. В настоящее время угрозы для жизни подростка нет, — рассказал глава ведомства.
Также за выходные зафиксированы два ДТП с участием несовершеннолетних. По словам Рахматуллина, в Уфе 17-летний подросток, управлявший мотоциклом без водительского удостоверения, столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии он получил множественные переломы конечностей и был госпитализирован в РДКБ в состоянии средней тяжести.
В поселке Зубово 11-летний мальчик попал под колеса автомобиля во время езды на велосипеде. С травмами различной степени тяжести он был доставлен в больницу скорой медицинской помощи, где продолжает лечение в детском хирургическом отделении. Состояние ребенка врачи оценивают как стабильное средней тяжести.
