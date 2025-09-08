Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тело ищут: в Башкирии автомобиль на высокой скорости врезался в строящийся мост и упал в реку

В Башкирии 37-летний мужчина за рулем авто влетел в строящийся мост и загорелся.

Источник: Комсомольская правда

Накануне, 7 сентября, ранним утром на 163-м километре автодороги Уфа — Янаул произошло смертельное ДТП. По информации республиканской Госавтоинспекции, 37-летний житель Калтасинского района, управляя автомобилем ВАЗ-2112, на большой скорости выехал с дороги в зоне строительства моста через реку Быстрый Танып и влетел в ограждение. От удара машина вспыхнула, а затем упала в воду.

Сейчас на месте ДТП работают спасатели. Тело мужчины до сих пор не найдено.

— Вчера сотрудники Госкомитета по ЧС обследовали порядка 100 кв. метров, а также 15 000 кв. метров зацепным устройством, — рассказали в ведомстве.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.