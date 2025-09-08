Тело ищут: в Башкирии автомобиль на высокой скорости врезался в строящийся мост и упал в реку

Накануне, 7 сентября, ранним утром на 163-м километре автодороги Уфа — Янаул произошло смертельное ДТП. По информации республиканской Госавтоинспекции, 37-летний житель Калтасинского района, управляя автомобилем ВАЗ-2112, на большой скорости выехал с дороги в зоне строительства моста через реку Быстрый Танып и влетел в ограждение. От удара машина вспыхнула, а затем упала в воду.