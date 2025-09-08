В Самаре суд перешел к прениям по делу массового отравления «Мистером Сидром»

Следствие установило, что Гусейнов и Айрапетян производили сидр, нарушая традиционные технологии. В растворимый сок добавляли этиловый спирт, приобретённый на черном рынке. Айрапетян купил не менее 4 тыс. л спирта, похищенного со склада ГУ МВД России по Самарской области. Продукция была разлита под марками «Мистер Сидр» и «Лето сидр» и упакована с информацией о натуральном составе. Всего было реализовано более 30 тыс. литров, что привело к гибели 50 человек и отравлению ещё более 60 жителей разных регионов страны.