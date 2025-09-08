В Могилевском районе сработавший при пожаре в жилом доме АПИ помог спасти женщину

Сообщение о пожаре частного жилого дома в деревне Амховая-1 поступило спасателям 8 сентября в 0.35. Прибывшие подразделения МЧС обнаружили горение внутри дома и густой дым из-под кровли.
Как рассказала 42-летняя хозяйка дома, на момент пожара она спала в соседней комнате и проснулась от звука сработавшего автономного пожарного извещателя. Женщина обнаружила возгорание в комнате, покинула задымленное помещение и позвонила в службу МЧС.
В результате пожара огонь повредил имущество в комнате, закопчены стены и потолок в доме. Пострадавших нет.
Рассматриваемая версия причины пожара — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Предположительно, это могло быть замыкание электропроводки.