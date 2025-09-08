В Могилевском районе сработавший при пожаре в жилом доме АПИ помог спасти женщину

Как рассказала 42-летняя хозяйка дома, на момент пожара она спала в соседней комнате и проснулась от звука сработавшего автономного пожарного извещателя. Женщина обнаружила возгорание в комнате, покинула задымленное помещение и позвонила в службу МЧС.