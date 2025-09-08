Ричмонд
В Могилевском районе сработавший при пожаре в жилом доме АПИ помог спасти женщину

8 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе в частном доме произошел пожар, хозяйку разбудил АПИ. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Источник: Могилевского областного управления МЧС

Сообщение о пожаре частного жилого дома в деревне Амховая-1 поступило спасателям 8 сентября в 0.35. Прибывшие подразделения МЧС обнаружили горение внутри дома и густой дым из-под кровли.

Как рассказала 42-летняя хозяйка дома, на момент пожара она спала в соседней комнате и проснулась от звука сработавшего автономного пожарного извещателя. Женщина обнаружила возгорание в комнате, покинула задымленное помещение и позвонила в службу МЧС.

В результате пожара огонь повредил имущество в комнате, закопчены стены и потолок в доме. Пострадавших нет.

Рассматриваемая версия причины пожара — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Предположительно, это могло быть замыкание электропроводки.