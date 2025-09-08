В Иркутске разыскивают пропавшего судью Николая Курца

Судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Николай Курц пропал в Иркутске. Он перестал выходить на связь несколько дней назад. В настоящее время проводятся поисковые мероприятия с привлечением оперативных служб. Информация о его исчезновении подтверждена официальными источниками. Об этом сообщает «ТАСС».
По предварительной информации, последний раз Николая Курца видели на мосту через реку Ангару в Иркутске. Правоохранительные органы проверяют возможные версии произошедшего, включая как криминальные, так и бытовые обстоятельства. Данные о месте и времени исчезновения уточняются.
В поисках задействованы сотрудники полиции и другие оперативные службы. Обработаны данные с камер видеонаблюдения в районе моста через Ангару.