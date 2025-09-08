Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске разыскивают пропавшего судью Николая Курца

По предварительной информации, последний раз Николая Курца видели на мосту через реку Ангару в Иркутске.

Источник: Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа

Судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Николай Курц пропал в Иркутске. Он перестал выходить на связь несколько дней назад. В настоящее время проводятся поисковые мероприятия с привлечением оперативных служб. Информация о его исчезновении подтверждена официальными источниками. Об этом сообщает «ТАСС».

По предварительной информации, последний раз Николая Курца видели на мосту через реку Ангару в Иркутске. Правоохранительные органы проверяют возможные версии произошедшего, включая как криминальные, так и бытовые обстоятельства. Данные о месте и времени исчезновения уточняются.

В поисках задействованы сотрудники полиции и другие оперативные службы. Обработаны данные с камер видеонаблюдения в районе моста через Ангару.