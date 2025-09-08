Ричмонд
Мать четверых детей спасла соседей из огня

В Башкирии медсестра спасла соседей во время пожара.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудница Республиканского фтизиопульмонологического центра Раиса Пасашкова из села Приютово проявила героизм при спасении соседей во время пожара в бане. Все произошло около четырех часов утра, когда сын медсестры заметил пламя на соседском участке.

Молодой человек мгновенно перебрался через высокий забор, открыл ворота и помог разбудить маме спящих хозяев. Совместными усилиями семье удалось локализовать огонь до прибытия профессиональных спасателей. Пострадавших при пожаре не было.

В министерстве здравоохранения Башкирии отметили, что Раиса Пасашкова воспитывает четверых сыновей и известна своим профессионализмом и отзывчивостью.

