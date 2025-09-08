Ричмонд
В Новосибирске самокатчик-мигрант сбил пенсионерку и уехал

Женщина получила три перелома в челюсти, но в заведении уголовного дела ей отказали.

В июне 2025 года в Новосибирске, на улице Писарева. Курьер-мигрант службы доставки на электросамокате совершил наезд на пожилую женщину прямо на тротуаре, о чём сообщил телеграм-канал «Многонационал».

Пострадавшая получила множественные переломы челюсти (в трёх местах), перелом носа. Самокатчик же не вызвал скорую помощь и не связался с пенсионеркой.

Случай получил широкий общественный резонанс — происшествие зафиксировали сотрудники ГИБДД, ставшие случайными свидетелями, есть видео с камер наблюдения. Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль.

Но в начале сентября пенсионерка получила официальный отказ в возбуждении уголовного дела.