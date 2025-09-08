В Хабаровском крае компания не платила зарплату 103 сотрудникам

В Хабаровске коммунальное предприятие после разбирательств полностью погасило задолженность по зарплате на сумму свыше 3 млн рублей перед сотней работников. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры края.
Проверка Центрального района проводилась по обращению работников предприятие о нарушении трудового законодательства. Выяснилось, что в июне 2025 года компания не выплатила зарплату 103 сотрудникам Советско-Гаванского подразделения.
В ответ на выявленные нарушения прокуратура внесла представление руководителю организации. Также его оштрафовали по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.
После этих мер права работников восстановили — на данный момент задолженность предприятия перед рабочими по заработной плате полностью погашена.