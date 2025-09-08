Террористы расстреляли автобус в Иерусалиме, есть пострадавшие

В Иерусалиме произошел теракт, в результате которого ранения получили не менее 20 человек, пятеро из них находятся в критическом состоянии, еще четверо погибли. Нападавшие были ликвидированы в ходе перестрелки. Об этом сообщают «Коммерсантъ», Reuters и «7 Канал — Израильские национальные новости — Аруц Шева».