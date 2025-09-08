Террористы расстреляли автобус в Иерусалиме, есть пострадавшие

В Иерусалиме произошел теракт, в результате которого ранения получили не менее 20 человек, пятеро из них находятся в критическом состоянии, еще четверо погибли. Нападавшие были ликвидированы в ходе перестрелки. Об этом сообщают «Коммерсантъ», Reuters и «7 Канал — Израильские национальные новости — Аруц Шева».
Инцидент на перекрестке Рамот и улицы Игаль Ядин классифицирован властями Израиля как теракт, пишут местные СМИ.
Как уточняет израильский «7 канал», террористы открыли огонь из автоматического оружия по автобусу и трамваю, полным пассажиров. Бригады «Маген Давид Адом» (израильская национальная медицинская служба) проводят спасательные операции на месте происшествия. Полиция оцепила район и ведет масштабные поиски, разыскивая других возможных нападавших.
Боевики использовали самодельный пистолет-пулемет на базе TEC-9.