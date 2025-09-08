Жителей Перми напугала авиационная техника, кружившая над Закамском

Авиация, кружившая над Закамском, напугала жителей Перми, сообщают пермские телеграм-каналы.
Утром 8 сентября в социальных сетях были опубликованы несколько сообщений о воздушных судах, которые были замечены в небе над краевой столицей. Жители Кировского района сообщали, что видели над городом вертолёты цвета хаки и легкомоторные самолёты.
В частности, отмечалось, что технику заметили в районе Красавинского моста.
«Закамск военный вертолет летает уже 20 минут», «Тот самый самолёт, напугавший жителей», «Увидел АН-2, низко летящий над высотными домами», — рассказывали жители Перми в телеграм-каналах.
Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествиях с авиацией в Министерстве территориально безопасности Пермского края. В ведомстве объяснили причину скопления техники, замеченной пермяками. Как оказалось, в Перми проводились запланированные учения.
«Сегодня на территории краевой столицы проводились запланированные учения подразделений Минобороны. Цель совместных учений — отработка действий по ликвидации и недопущению чрезвычайных ситуаций», — рассказали в Минтербезе perm.aif.ru.
В министерстве подчеркнули, что при учениях задействовалась не только воздушная техника, но также и наземный, железнодорожный и водный транспорт. Аналогичные учения также пройдут в краевой столице на текущей неделе.