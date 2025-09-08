Под Ростовом пассажирский поезд сбил насмерть пешехода

Железнодорожное происшествие произошло в ночь на 8 сентября. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия до приезда медиков.
Причины произошедшего выясняют правоохранительные органы.
В районе ул. Лермонтовской в Аксае под колеса поезда № 104 «Москва — Адлер» попал 23-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба управления по чрезвычайным ситуациям (УПЧС) Аксайского района.
