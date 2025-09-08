Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Ростовом пассажирский поезд сбил насмерть пешехода

В районе ул. Лермонтовской в Аксае под колеса поезда № 104 «Москва — Адлер» попал 23-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба управления по чрезвычайным ситуациям (УПЧС) Аксайского района.

Источник: Коммерсантъ

Железнодорожное происшествие произошло в ночь на 8 сентября. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия до приезда медиков.

Причины произошедшего выясняют правоохранительные органы.