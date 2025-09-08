В море в Крыму за три дня утонули пять человек

Об этом сообщил главный госинспектор по маломерным судам, замруководителя территориального органа Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Зраенко. За минувшие три дня зафиксировано пять происшествий на воде, погибли, к сожалению, пять человек, помощь оказана трем и спасен один человек. Основной причиной гибели людей на воде — купание в штормящем море, — сообщил он. По данным Зраенко, в эти выходные у берегов Крыма волнение моря достигало трех баллов.