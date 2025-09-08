Как живет Красная Сопка после жуткой смерти 5 детей

В конце сентября исполнится год после загадочного отравления четверых детей в Красной Сопке Красноярского края. А 9 сентября суд огласит приговор их отцу Дмитрию Виноградову. Следствие считает, что виноват в смерти он. Мужчина накануне травил в доме мух дихлофосом. Компоненты средства нашли в телах погибших.
Какая обстановка сейчас в поселке, что думают жители и не боятся ли сейчас пользоваться дихлофосом, читайте в репортаже корреспондента krsk.aif.ru.
Хранят молчание.
В Красной Сопке я третий раз. В первый приезд — на похороны четверых детей — было видно, как скорбит весь поселок и очень сочувствует родителям. Во-второй настроение жителей поменялось. Тогда погиб пятый ребенок Виноградовых, который родился уже после первой трагедии. Жители недоумевали, как после смерти старших, можно было недоглядеть за младенцем.
Тогда Дмитрий Виноградов ответил на мои вопросы. И даже показал детскую младшего сына. В ней был свежий ремонт, много игрушек. Сложилось впечатление, что здесь малыша очень ждали и желали ему всего самого лучшего.
В этот раз калитку Виноградовы не открыли. Перед последним заседанием суда, которое состоялось в этот день через несколько часов, адвокат попросил отца хранить молчание. Про себя родители погибших детей до этого и так много рассказали. Особенно, в нескольких выпусках программы «Пусть говорят». Где вскрылось, что они давно развелись, оба имею судимости, Дмитрий поднимал на Викторию (мать детей) руку, а та несколько раз пыталась покончить жизнь самоубийством.
Работают, не пьют.
"У них же теперь нет детей, поэтому у администрации отсутствуют причины их проверять. Мы и раньше их не контролировали — семья же не состояла на учете. Ребятишки были одеты-обуты, всегда в школе, на каких-то мероприятиях. После первой трагедии они сделали хороший ремонт, ведь там им с младенцем жить предстояло.
Я знаю, что оба работают. Он на хлебоприемном комбинате, она на агропромышленном предприятии. В пьянках, как и раньше, не замечены, ведут спокойный образ жизни. Люди их не осуждают, сочувствуют горю. Да, и особо про это не говорят. Может, конечно, между собой. Но с ними все так же общаются. А дихлофос? Всем мы им, как пользовались, так и пользуемся. Тут деревня: мухи, животные. Куда нам деваться? Никто не верит в то, что из-за него погибли дети", — рассказала об обстановке в поселке корреспонденту krsk.aif.ru заместитель главы администрации Красносопкинского сельсовета Ирина Медведкина.
«Не верим в дихлофос».
Заходим в магазин «Олимп», который после трагедии в Красной Сопке, прогремел на всю страну. Именно здесь накануне отравления Виктория покупала курицу и пельмени, которые ела семья. И версию о том, что яд был в этих продуктах, следователи тщательно проверили и отмели.
История с отравлением на продажах торговой точки никак не отразилась. В самом большом магазине поселка делают покупки не только местные, но и жители соседних деревень. В том числе покупают различные инсектицидные средства. Под них здесь выделена целая полка. Тут препараты от комаров, клещей, мух и грызунов. Есть и то самое средство, которое фигурирует в деле Виноградова. Рядом с ним средство от комаров, от которого, по версии следствия, отравилась в хакасском детском лагере 10-летняя девочка.
Вот и в день нашего приезда покупатели шли один за другим.
«Сейчас уже люди сильно не говорят про это, успокоились. Никто, конечно, не верит, что это из-за дихлофоса. Все хотят узнать настоящую причину. Мы живем рядом — в маленькой деревне. Травим, конечно, мух. Но сейчас строго придерживаемся инструкции. После обработки все проветриваем долго. Хоть и не верим в дихлофос, но страшновато, мало ли», — сказала одна из покупательниц.
Дети были постоянно у бабушки.
Защищают местные не только дихлофос, но и магазин. Мол, постоянно тут отовариваются, ничего никогда не случалось.
"Да, бывает, что холодильники подтают, тут запах стоит. Но не из-за этого смертельное отравление же. Конечно, люди строят свои версии. Некоторые думают, что это мог быть крысиный или другой профессиональный яд. Но однозначно не дихлофос. Потому что, если потравишь, пока не выветрится невозможно находиться в помещении, даже если без запаха. Глаза ведь это средство ест.
Виноградовы — нормальная семья, много таких здесь. Я рядом с их бабушкой жила — за соседней стенкой, в доме на две квартиры. И они часто у нее бывали. Я еще удивлялась, почему они не в садике. Бабушка тогда говорила, что денег не хватает, родители сильно загружены, бывает, и забирать им некогда было из садика — оба работали допоздна. Это помогала мама отца. У Виктории, как я знаю, не поддерживала отношения со своей матерью. Та, вроде, как не поддерживала, что дочь столько нарожала.
Дети очень ласковые, всегда держались вместе, дружные, хорошие. Один другого нянчит, всегда этому удивлялась. В кучке держались, так вместе до последнего и остались…
Виктория немного неопрятная, одетую красиво ее никогда не видела. Но это же не преступление. Вот то, что дети всегда у бабушки были, меня смущало. Потом у нее инсульт случился и старшая дочь ее к себе забрала. Да и до этого ей тяжело было с детьми, она не очень хорошо себя чувствовала. Но мне говорила, что дети сами к ней приходят, так как родителей постоянно нет.
Насчет младшего не знаю. Все были в шоке. Думали, что они над этим драгоценным ребенком будут дрожать", — подлилась с корреспондентом krsk.aif.ru жительница Красной Сопки Оксана.
В другом магазинчике, который мы посетили, шел учет. Продавцы на контакт шли неохотно, но отвечали.
«Не боимся мы ничего и про эту трагедию почти все забыли. Дихлофосом и тут все травим, при этот от посетителей не закрываемся. Правда, сейчас в продаже этого средства нет. Кончилось. Да, и теперь многие пользуются мухобойками электрическими, их чаще покупатели спрашивают», — объяснили работники магазина.
Две гранитные плиты.
На окраину кладбища, где похоронены все дети Виноградовых, на машине сейчас подъехать сложно — дороги как таковой нет. Из-за дождей все размыло, можно застрять в грязи. Поэтому идем пешком.
Возле могилы детей видим газель- «буханку». У нее снято колесо, пробили. Оказывается, это сотрудники ритуальной службы. Они заканчивают установку гранитного памятника.
Старшим поставили одну общую плиту с фото всех четверых. Даты смерти совпадают у младшей девочки и мальчика — они скончались 21 сентября 2024 года, в день, когда вся семья почувствовала себя плохо. 22 сентября умерла средняя сестра и 23 сентября — старшая дочь Виноградовых.
Еще плита — над могилой младенца, она без фото. На ней только имя, даты рождения и смерти. Он скончался 2 февраля 2025, как заключили судмедэксперты, малыш захлебнулся рвотными массами.
«Тут еще доделаем благоустройство, будет место под цветы и все отсыпем гравием», — говорит один из работников.
Предполагаю, что памятники дорогие, точно больше ста тысяч рублей.
«Что вы? Все не меньше, чем 400 тысяч стоит. И то хозяин какие-то большие скидки делал. Вроде, денег у родителей уже не хватало», — заметил другой работник.
В этот же день в Назаровском городском суде состоялось предпоследнее заседание. На нем прокурор для Виноградова запросил мягкий приговор — 2 года условно. Адвокат произнес длинную речь, где убеждал суд, что отец погибших не виноват. А в последнем слове Дмитрия было одно предложение: «Прошу не судить строго». Приговор должны вынести утром 9 сентября.