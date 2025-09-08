Гендиректора «Башспирта» оставили под стражей до конца сентября

Верховный суд Башкирии отклонил апелляцию защиты генерального директора АО «Башспирт» Раифа Абдрахимова и оставил в силе решение о его заключении под стражу. Топ-менеджер пробудет в СИЗО до 30 сентября.
Напомним, Абдрахимова задержали в конце августа по обвинению в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, после назначения на должность в августе 2022 года он продолжил убыточные для предприятия арендные отношения с коммерческими структурами. В частности, не были расторгнуты экономически невыгодные договоры аренды недвижимости в Уфе, заключенные предыдущим руководством. Предварительный ущерб государственному предприятию оценивается более чем в 103 миллиона рублей за период с 2022 по 2024 год.
