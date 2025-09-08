Рейс Екатеринбург — Анталья сел в Казахстане по технической причине

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Самолёт AZUR air рейса Екатеринбург-Анталья сел в Казахстане по техпричине, пассажиры вылетят в пункт назначения на резервном борте, сообщила РИА Новости компания.
«Рейс ZF-839 Екатеринбург — Анталья совершил посадку на запасном аэродроме в Атырау (Казахстан) по технической причине. Посадка прошла благополучно в штатном режиме», — сообщил перевозчик.
«Для выполнения дальнейшего рейса в Анталью в Атырау будет направлено резервное воздушное судно. Вылет резервного самолёта из Москвы запланирован на 11.30 по московскому времени», — уточнили там.
На время ожидания пассажиры размещены в терминале аэропорта Атырау. Им представлены прохладительные напитки и горячее питание в соответствии с федеральными авиационными правилами.
О времени вылета из Атырау на резервном воздушном судне авиакомпания сообщит дополнительно.