В Симферополе троллейбус сбил подростка

Ранее сообщалось, что 46-летний севастополец попал под колеса автомобиля, когда в темное время суток перебегал проезжую часть в неположенном месте на проспекте Октябрьской Революции. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение.