В Симферополе троллейбус сбил подростка

Отмечается, что ДТП произошло в понедельник днем на улице Киевская. О случившемся сообщили очевидцы.
«В понедельник днем поступило сообщение от очевидцев, которые сообщили, что по улице Киевской общественный транспорт допустил наезд на подростка», — сказано в сообщении.
К месту незамедлительно выехали сотрудники Госавтоинспекции. На месте происшествия работают инспекторы ДПС.
«Все обстоятельства выясняются», — добавили в сообщении правоохранители.
Ранее сообщалось, что 46-летний севастополец попал под колеса автомобиля, когда в темное время суток перебегал проезжую часть в неположенном месте на проспекте Октябрьской Революции. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение.