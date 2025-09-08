Ричмонд
В Симферополе троллейбус сбил подростка

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости Крым. В Симферополе водитель общественного транспорта сбил подростка. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что ДТП произошло в понедельник днем на улице Киевская. О случившемся сообщили очевидцы.

«В понедельник днем поступило сообщение от очевидцев, которые сообщили, что по улице Киевской общественный транспорт допустил наезд на подростка», — сказано в сообщении.

К месту незамедлительно выехали сотрудники Госавтоинспекции. На месте происшествия работают инспекторы ДПС.

«Все обстоятельства выясняются», — добавили в сообщении правоохранители.

Ранее сообщалось, что 46-летний севастополец попал под колеса автомобиля, когда в темное время суток перебегал проезжую часть в неположенном месте на проспекте Октябрьской Революции. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение.