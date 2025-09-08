В Североуральске судят виновника ДТП, в котором погиб водитель фуры

В Североуральском городском суде началось рассмотрение уголовного дела о нарушении ПДД, повлекшем гибель человека (часть 3 статьи 264 УК РФ).
Как мы писали ранее, трагедия случилась на 118-м километре трассы Серов-Североуральск-Ивдель 10 февраля нынешнего года.
Водитель Mercedes-Benz, превысив скорость, не справился с управлением.
— Он допустил занос полуприцепа на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с грузовиком DAF 95ХF, — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
В результате столкновения 43-летний водитель грузовика погиб на месте. Мужчине, сидевшему за рулем Mercedes-Benz, грозит до пяти лет колонии. Следующее заседание назначено на 15 октября.