В Североуральске судят виновника ДТП, в котором погиб водитель фуры

Начался суд над водителем Mercedes-Benz, устроившим смертельное ДТП с фурой.

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

В Североуральском городском суде началось рассмотрение уголовного дела о нарушении ПДД, повлекшем гибель человека (часть 3 статьи 264 УК РФ).

Как мы писали ранее, трагедия случилась на 118-м километре трассы Серов-Североуральск-Ивдель 10 февраля нынешнего года.

Водитель Mercedes-Benz, превысив скорость, не справился с управлением.

— Он допустил занос полуприцепа на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с грузовиком DAF 95ХF, — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

В результате столкновения 43-летний водитель грузовика погиб на месте. Мужчине, сидевшему за рулем Mercedes-Benz, грозит до пяти лет колонии. Следующее заседание назначено на 15 октября.