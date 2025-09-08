Ричмонд
Стала известна причина эвакуаций и пожарных тревог в школах Перми

Детей вывели из зданий, а рядом заметили пожарные машины.

Причину эвакуаций и пожарных тревог в школах Перми сайту perm.aif.ru рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Утром 8 сентября пермячка Юлия рассказала сайту perm.aif.ru об эвакуации детей и педагогов, которую она заметила возле одного из корпусов школы «Точка». По словам девушки, детей выводили на улицу, а поблизости стояла пожарная машина. Причина эвакуации была неизвестна.

Позже сообщения об аналогичном происшествии опубликовали в пермских телеграм-каналах. По словам очевидцев, эвакуация также прошла в гимназии № 17. В опубликованном ролике было видно, что дети массово покидают здание.

Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в ГУ МЧС по Пермскому краю. В региональном управлении поспешили успокоить граждан и пояснили, что тревоги были учебными. «Были проведены учебные тревоги. На территории региона стартовал месячник безопасности в образовательных учреждениях Пермского края. Проводятся профилактические занятия с детьми и сотрудниками учебных заведений», — рассказали в ведомстве perm.aif.ru.

В МЧС также пояснили, что в период месячника и в других образовательных учреждениях возможны проведения учебных тревог и тренировочных эвакуаций.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в этот же день жителей Перми взволновали сообщения о вертолётах и звуках, похожих на выстрелы, которые прозвучали в районе Красавинского моста. Ситуацию объяснили в Министерстве территориальной безопасности региона.