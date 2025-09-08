Стала известна причина эвакуаций и пожарных тревог в школах Перми

Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в ГУ МЧС по Пермскому краю. В региональном управлении поспешили успокоить граждан и пояснили, что тревоги были учебными. «Были проведены учебные тревоги. На территории региона стартовал месячник безопасности в образовательных учреждениях Пермского края. Проводятся профилактические занятия с детьми и сотрудниками учебных заведений», — рассказали в ведомстве perm.aif.ru.