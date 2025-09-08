«Построила» дом на бумаге: в Волгоградской области женщина провернула аферу с землей на 3 миллиона рублей

Получив фиктивные бумаги на «дом-призрак», она успешно зарегистрировала его, а затем обратилась в администрацию. В результате участок площадью почти 1000 квадратов, реальная рыночная стоимость которого превышала 480 тысяч рублей, достался ей всего за 32 тысячи. На этом предприимчивая жительница не остановилась. Она разделила купленную землю на два новых участка и продала их, выручив свыше 3 миллионов рублей.