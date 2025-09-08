«Построила» дом на бумаге: в Волгоградской области женщина провернула аферу с землей на 3 миллиона рублей

В городе Камышине Волгоградской области завершилось расследование уголовного дела о махинациях с муниципальной землей. Местная жительница обвиняется в мошенничестве, которое принесло ей миллионную прибыль, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный следком.
Схема оказалась простой, но эффективной. Женщина знала, что если на арендованном участке стоит жилой дом, землю можно выкупить у города по очень низкой, льготной цене. Чтобы провернуть аферу, она нашла кадастрового инженера и уговорила его подготовить документы на несуществующий дом, пообещав построить его позже.
Получив фиктивные бумаги на «дом-призрак», она успешно зарегистрировала его, а затем обратилась в администрацию. В результате участок площадью почти 1000 квадратов, реальная рыночная стоимость которого превышала 480 тысяч рублей, достался ей всего за 32 тысячи. На этом предприимчивая жительница не остановилась. Она разделила купленную землю на два новых участка и продала их, выручив свыше 3 миллионов рублей.
Как сообщили в СУ СКР по Волгоградской области, на этапе следствия женщина полностью признала свою вину и возместила причиненный бюджету ущерб. Дело с обвинительным заключением передано в суд.