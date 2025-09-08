Ричмонд
Очередное животное погибло из-за литовской «колючки» на границе с Беларусью

МИНСК, 8 сен — Sputnik. Белорусские пограничники обнаружили очередного павшего оленя на белорусско-литовской границе в Ошмянском районе (Гродненская область), сообщили в понедельник в пресс-службе Государственного пограничного комитета Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Олень погиб при попытке пробраться через литовский заградзабор.

Животное пыталось преодолеть европейское пограничное заграждение, однако запуталось в «колючке» и не смогло выбраться.

рассказали в пресс-службе

Это далеко не первый случай гибели животного на границе Беларуси со странами ЕС. Так, в июле Погранкомитет сообщал о павшем лосе в Ивьевском районе.

В ведомстве отметили, что всего с сентября 2021 года белорусской стороной зафиксировано 56 фактов гибели диких зверей, ставших жертвами европейских погранзаборов. Большая часть погибших животных обнаружена на литовской границе — 37 туш.

Колючие заграждения на границе с Беларусью страны ЕС стали строить на фоне миграционного кризиса. Они обвинили белорусские власти в том, что те открыли границу для транзита в Европу мигрантов из стран Ближнего Востока.