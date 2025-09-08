Очередное животное погибло из-за литовской «колючки» на границе с Беларусью

Олень погиб при попытке пробраться через литовский заградзабор.
Животное пыталось преодолеть европейское пограничное заграждение, однако запуталось в «колючке» и не смогло выбраться.
Это далеко не первый случай гибели животного на границе Беларуси со странами ЕС. Так, в июле Погранкомитет сообщал о павшем лосе в Ивьевском районе.
В ведомстве отметили, что всего с сентября 2021 года белорусской стороной зафиксировано 56 фактов гибели диких зверей, ставших жертвами европейских погранзаборов. Большая часть погибших животных обнаружена на литовской границе — 37 туш.
Колючие заграждения на границе с Беларусью страны ЕС стали строить на фоне миграционного кризиса. Они обвинили белорусские власти в том, что те открыли границу для транзита в Европу мигрантов из стран Ближнего Востока.