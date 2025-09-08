Белорус заплатит штраф 1000 рублей за выброшенный необычным способом мусор

Житель Гродно может сесть на три года за выброшенный необычным способом мусор.
Подробности рассказал телеграм-канал «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.
Фигурантом уголовного дела стал 56-летний житель областного центра. В конце августа в один из дней мужчина был у себя в квартире, когда услышал неприятный запах. Гродненец понял, что «пахнет» от мусорной урны под раковиной. Мужчина взял пакет и просто вышвырнул его вместе со всем содержим, в том числе, судя по фото из телеграм-канала гродненской милиции, пакетом из-под драников, в окно.
Гродненец выбросил мусор в окно с девятого этажа. Фото: УВД Гродненского облисполкома.
Пакет угодил в лобовое стекло припаркованного «Шевроле», разбил его и повредил капот. Владелец авто, 56-летний горожанин, позвонил в милицию. Ущерб из-за выброшенного с девятого этажа мусора составил 1000 белорусских рублей.
Кроме того, гродненца будут судить за хулиганство. Ему грозит до трех лет лишения свободы.
