Белорус заплатит штраф 1000 рублей за выброшенный необычным способом мусор

Фигурантом уголовного дела стал 56-летний житель областного центра. В конце августа в один из дней мужчина был у себя в квартире, когда услышал неприятный запах. Гродненец понял, что «пахнет» от мусорной урны под раковиной. Мужчина взял пакет и просто вышвырнул его вместе со всем содержим, в том числе, судя по фото из телеграм-канала гродненской милиции, пакетом из-под драников, в окно.