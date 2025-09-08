Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следком начал проверку после пожара в многоэтажке в Ангарске

Пламя могло охватить помещение из-за неисправности газового оборудования.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

СК начал проверку после пожара в Ангарске. Как ранее сообщала КП-Иркутск, 8 сентября пламя охватило квартиру на первом этаже многоквартирного дома в 85 квартале. По данным МЧС, огонь полыхал на площади 33 квадратных метра. Спасатели эвакуировали пять человек, двое пострадали. Предварительной причиной называлась неисправность газового оборудования.

-К расследованию подключился Следственный комитет, организована процессуальная проверка по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи работают на месте, выясняя все обстоятельства случившегося, — говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура Ангарска также взяла под контроль ход проверки и установление причин пожара. Особое внимание уделяется исправности газового оборудования в доме. После завершения всех необходимых мероприятий будет принято процессуальное решение.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Черемховском районе 16-летний мотоциклист получил травмы в ДТП.