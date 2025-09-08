Следком начал проверку после пожара в многоэтажке в Ангарске

СК начал проверку после пожара в Ангарске. Как ранее сообщала КП-Иркутск, 8 сентября пламя охватило квартиру на первом этаже многоквартирного дома в 85 квартале. По данным МЧС, огонь полыхал на площади 33 квадратных метра. Спасатели эвакуировали пять человек, двое пострадали. Предварительной причиной называлась неисправность газового оборудования.