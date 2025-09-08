Оторвало колесо, груда металла на дороге: трактор столкнулся с авто в Акмолинской области

Как сообщает пресс-служба ведомства, 7 сентября около 20:10 на 1044 километре автодороги Екатеринбург — Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трактора и внедорожника.
«По предварительным данным, водитель трактора марки “МТЗ-80”, выезжая с полевой дороги на главную, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi Pajero», — рассказали в ДП Акмолинской области.
В результате ДТП пострадали водитель и двое пассажиров внедорожника, а также водитель трактора. Всех участников аварии доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
В отношении водителя трактора полицейские составили административный протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителем транспортного средства правил дорожного движения, повлекшее ДТП).