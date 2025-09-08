О пропавшем в 2013-м золоте скифов вспомнили в Крыму

Об этом он сообщил РИА Новости в рамках Восточного экономического форума. Глава парламента предполагает, что скифское золото может оказаться в частных коллекциях. Он отметил, что, к большому сожалению, это «потеря, которой мы уже концов не найдем».
Подобные случаи разворовывания артефактов уже случались. И достаточно примеров, когда колониальные страны «узаконивали наворованное». Скифское золото может оказаться в этом списке.
Скифское золото отправили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам на выставку «Крым — золотой остров в Черном море». Артефакты принадлежали Керченскому историко-культурному заповеднику (он вошел в состав Восточно-Крымского), Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному заповеднику и «Херсонесу Таврическому».
После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, у Нидерландов возник вопрос: кому возвращать коллекцию? Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил передать коллекцию Украине. Музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама. 27 ноября 2023 года музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил факт передачи коллекции Киеву.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после решения Нидерландов заявила, что передача скифского золота Киеву нелегитимна с точки зрения практики музейных обменов и бессовестна с точки зрения морали, есть угроза разграбления коллекции.