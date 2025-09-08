В Воронеже автобус сбил школьника на улице Плехановской

Об инциденте рассказали в пресс-службе регионального управления МВД. Мальчик с месте происшествия скрылся. В полиции уточняют, что авария произошла практически около остановки «Застава» сегодня в 7.34. На вид ребенку около десяти-двенадцати лет. По всей видимости, серьезно он не пострадал — к настоящему времени информации о пострадавшем из медицинских учреждений не поступало. Подробности уточняются.