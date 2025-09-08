Ричмонд
В Воронеже автобус сбил школьника на улице Плехановской

Школьник попал под колеса автобуса № 49. ДТП произошло в понедельник утром, 8 сентября, возле дома № 47, расположенного по улице Плехановской.

Источник: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Об инциденте рассказали в пресс-службе регионального управления МВД. Мальчик с месте происшествия скрылся. В полиции уточняют, что авария произошла практически около остановки «Застава» сегодня в 7.34. На вид ребенку около десяти-двенадцати лет. По всей видимости, серьезно он не пострадал — к настоящему времени информации о пострадавшем из медицинских учреждений не поступало. Подробности уточняются.

А на прошлой неделе пассажирам автобуса № 90 пришлось выбираться из транспорта, перепрыгивая гигантскую лужу с кипящим толосом, который вылился им прямо под ноги. К счастью, тогда никто не пострадал. Автобус после случившегося отправили на ремонт.