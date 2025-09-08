Верховный суд Башкирии оставил под арестом гендиректора «Башспирта»

Верховный Суд Башкирии рассмотрел апелляционную жалобу защитника генерального директора АО «Башспирт» Раифа Абдрахимова на постановление Советского районного суда Уфы от 29 августа. Тогда руководителю предприятия была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 30 сентября 2025 года.
Апелляционным постановлением Верховного Суда республики решение первой инстанции оставлено без изменения, жалоба стороны защиты — без удовлетворения.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что сомневается в сути предъявленных обвинений. На оперативном совещании правительства 2 сентября он сообщил, что готов ходатайствовать об изменении меры пресечения, подчеркнув, что руководителя предприятия и многодетного отца «не стоит держать под арестом как какого-то преступника».
По версии следствия, Раиф Абдрахимов причинил предприятию убытки в размере 103 млн рублей. Он возглавил «Башспирт» в августе 2022 года после работы вице-премьером республики. На новую должность его рекомендовал лично Радий Хабиров.