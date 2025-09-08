В Турции подросток с ружьем напал на полицейский участок, двое сотрудников погибли

По данным следствия, 16-летний подросток E.Б., заранее надев маску, открыл огонь по участку из дробовика. Свои действия он объяснил плохим обращением со стороны силовиков во время его предыдущего задержания. При этом власти подчеркнули, что нападение не связано с терроризмом.