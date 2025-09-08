В Турции подросток с ружьем напал на полицейский участок, двое сотрудников погибли

В турецком Измире произошло вооруженное нападение на полицейский участок Салих Ишгерен, в результате которого погибли двое сотрудников полиции, еще двое их коллег и один гражданский получили ранения. Состояние одного из раненых правоохранителей оценивается как тяжелое. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV Haber.
По данным следствия, 16-летний подросток E.Б., заранее надев маску, открыл огонь по участку из дробовика. Свои действия он объяснил плохим обращением со стороны силовиков во время его предыдущего задержания. При этом власти подчеркнули, что нападение не связано с терроризмом.
Министр внутренних дел Али Ерликая сообщил, что погибли главный инспектор полиции 1-го класса Мухсин Айдемир и полицейский Хасан Акын. Он также назвал имена раненых сотрудников: Омер Амилаг и Мурат Даглы, уточнив, что состояние первого тяжелое. По информации губернатора Измира среди пострадавших есть и гражданский, который получил ранение в руку.
Глава региона также отметил, что нападавший не имел судимостей, а помповое ружье принадлежало его отцу.
Детали расследования указывают, что первым погиб Хасан Акын, стоявший у входа. Услышав выстрелы, Мухсин Айдемир спустился вниз и также был застрелен.
Злоумышленника задержали сразу после нападения. В районе были приняты усиленные меры безопасности. По факту произошедшего началось масштабное расследование, к которому привлечены восемь прокуроров, включая двух заместителей генерального прокурора. Министр юстиции Йылмаз Тунч осудил случившиеся. Он подчеркнул, что будет проведена тщательная и всесторонняя проверка.