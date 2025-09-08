В Ростове бывшему мужу убитой женщины предъявили обвинение, ведется следствие

Жителю Ростова-на-Дону предъявили обвинение в убийстве бывшей супруги. Накануне женщину нашли мертвой в лесополосе на левобережье, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
Напомним, женщина жила в Аксае с двумя детьми, 25 августа она оставила ребят бабушке и ушла на встречу с бывшим мужем, после чего этого не вернулась домой. Экс-супруг после пропажи бывшей жены утверждал, что высадил свою пассажирку в Ростове-на-Дону и после этого не знал о ее местоположении. Однако позже выяснилось иное.
— Получены доказательства, указывающие на причастность мужчины к совершению преступления. Благодаря грамотно выстроенной тактике расследования, он к этому моменту признал вину и изложил обстоятельства убийства, — отмечают в СК.
По данным следствия, ростовчанин задушил бывшую супругу, после того, как она уснула в его автомобиле. Чтобы скрыть следы преступления он перенес тело жертвы в лесополосу, избавился от ее вещей и уехал с места происшествия.
Подозреваемому предъявлено обвинение по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения. В настоящее время следствие продолжается, проводятся экспертизы.