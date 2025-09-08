В Ростове бывшему мужу убитой женщины предъявили обвинение, ведется следствие

Напомним, женщина жила в Аксае с двумя детьми, 25 августа она оставила ребят бабушке и ушла на встречу с бывшим мужем, после чего этого не вернулась домой. Экс-супруг после пропажи бывшей жены утверждал, что высадил свою пассажирку в Ростове-на-Дону и после этого не знал о ее местоположении. Однако позже выяснилось иное.