Группу квартирных воров-рецидивистов задержали в Нижнем Новгороде

В отношении них было возбуждено сразу несколько уголовных дел, так как полицейским удалось доказать их причастность к восьми эпизодам. У обвиняемых были изъяты ценные вещи, вынесенные из квартир: техника, драгоценности, алкоголь. В настоящее время они находятся в СИЗО, а расследование продолжается.