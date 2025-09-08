Группу квартирных воров-рецидивистов задержали в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции задержали воров-рецидивистов, совершивших серию квартирных краж в областном центре. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Преступники помечали квартиры, а затем вскрывали двери с помощью отмычек и подобранных ключей. Во время одной из краж злоумышленников задержали сотрудники полиции.
В отношении них было возбуждено сразу несколько уголовных дел, так как полицейским удалось доказать их причастность к восьми эпизодам. У обвиняемых были изъяты ценные вещи, вынесенные из квартир: техника, драгоценности, алкоголь. В настоящее время они находятся в СИЗО, а расследование продолжается.