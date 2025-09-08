Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группу квартирных воров-рецидивистов задержали в Нижнем Новгороде

Они совершили серию краж в областном центре.

Источник: ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции задержали воров-рецидивистов, совершивших серию квартирных краж в областном центре. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Преступники помечали квартиры, а затем вскрывали двери с помощью отмычек и подобранных ключей. Во время одной из краж злоумышленников задержали сотрудники полиции.

В отношении них было возбуждено сразу несколько уголовных дел, так как полицейским удалось доказать их причастность к восьми эпизодам. У обвиняемых были изъяты ценные вещи, вынесенные из квартир: техника, драгоценности, алкоголь. В настоящее время они находятся в СИЗО, а расследование продолжается.