Бывший вице-мэр Бора арестован за получение взятки в 700 тыс. рублей

Подозреваемый в получении взятки Александр Янкин, ранее занимавший должность заместителя главы администрации городского округа город Бор Нижегородской области, заключён под стражу. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.
По данным следствия, в 2021 году Янкин дал указание подрядчику заключить договор на изготовление ограждений для пешеходного стеклянного моста в Бору с компанией, которой руководил его знакомый. За это он получил взятку в виде мотовездехода стоимостью 700 тысяч рублей.
Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 25 суток, то есть до 29 октября 2025 года. Решение было принято, поскольку, по мнению суда, Янкин, оставаясь на свободе, может скрыться, уничтожить доказательства или оказать давление на свидетелей. Постановление суда еще не вступило в законную силу.
Ранее сообщалось, что экс-спикер нижегородской думы Лавричев признал нарушения в суде.