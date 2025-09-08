Бывший вице-мэр Бора арестован за получение взятки в 700 тыс. рублей

Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 25 суток, то есть до 29 октября 2025 года. Решение было принято, поскольку, по мнению суда, Янкин, оставаясь на свободе, может скрыться, уничтожить доказательства или оказать давление на свидетелей. Постановление суда еще не вступило в законную силу.