Власти Новороссийска снова сообщили о локализации пожара на мусорном полигоне на горе Щелба

Ранее «Югополис» рассказывал, что многострадальный мусорный полигон на горе Щелба в Новороссийске загорелся утром 6 сентября. Огонь с 600 кв.метров вырос до 900 кв.метров. За сутки площадь пожара удалось сократить до 800 кв.метров, а затем — до 750 кв. метров. Власти города за двое суток несколько раз сообщали о локализации возгорания.