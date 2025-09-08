Ричмонд
Власти Новороссийска снова сообщили о локализации пожара на мусорном полигоне на горе Щелба

Площадь пожара сократилась до 750 кв.метров.

Источник: t.me/kravchenko_glava_nvrsk

Вторые сутки продолжает полыхать мусорный полигон на горе Щелба в Новороссийске. Власти города в очередной раз сообщили о локализации возгорания. Теперь — на площади 750 кв.метров.

В тушении продолжают участвовать автоцистерны, водовозки, самосвалы, бульдозеры и экскаватор. Дымящий мусор засыпают грунтом и проливают.

Ранее «Югополис» рассказывал, что многострадальный мусорный полигон на горе Щелба в Новороссийске загорелся утром 6 сентября. Огонь с 600 кв.метров вырос до 900 кв.метров. За сутки площадь пожара удалось сократить до 800 кв.метров, а затем — до 750 кв. метров. Власти города за двое суток несколько раз сообщали о локализации возгорания.

Мэр Андрей Кравченко заверил, что мусор из города продолжают вывозить, но складируют на временный полигон.